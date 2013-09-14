Верстальщик Wordpres

Взял проект, кормил завтраками примерно 3 недели - за этот срок должно было быть всё готова, но так нечего не предоставил. Даже голосом общались, и он мне говорил: "Да всё готова, осталось только заполнить и залить" а потом 3 дня тишина, не слуху не духу, в скайпе всегда в онайле, но не отвечает, как и на телефоне. Что из это я понял? да то что человек не отвечает за свои слова, им нет цены просто. Подставил по полной. Не советую не под каким ракурсом с ним работать.