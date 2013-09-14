Верстальщик Wordpres

HTML-версткаЗакрыт9 заявок232 просмотра
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Натянуть PSD на Wordpress

Здравствуйте, надо натянуть верстку или псд на Wordpress, всё зависит от цены. Более подробно кандидатам, пишите только те у кого есть реальный опыт и отзывы. Нужен специалист на постоянной основе, с адекватными ценами...

10 лет назад
RusuVictor
Виктор 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$50
3 дня
Взял проект, кормил завтраками примерно 3 недели - за этот срок должно было быть всё готова, но так нечего не предоставил. Даже голосом общались, и он мне говорил: "Да всё готова, осталось только заполнить и залить" а потом 3 дня тишина, не слуху не духу, в скайпе всегда в онайле, но не отвечает, как и на телефоне. Что из это я понял? да то что человек не отвечает за свои слова, им нет цены просто. Подставил по полной. Не советую не под каким ракурсом с ним работать.
С Виктором сделали 4 проекта. И вот он на 3-м говорит получишь деньги за 3-й, когда выполнишь 4-й. Я дурак согласился! Даа, согласен, затянул, но когда написал, что вернусь к работе в понедельник и к среде будет готово, то в понедельник вечером получаю отзыв. Я уже молчу про постоянные маты во время переписки и угрозы отрицательного отзыва (при правках)!
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