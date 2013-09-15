Доработать сайт на OpenCart

HTML-версткаЗавершен6 заявок204 просмотра
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Сайт http://kancmir.com/.

1. Модуль пересчета стоимости работает с косяками.

На странице http://kancmir.com/index.php?route=product/category&a.. у

третьего товара:

3.05грн. При переходе в полное описание

http://kancmir.com/index.php?route=product/product&am.. цена за 24

штуки составляет 73.19999999999999. Должна быть 73,2. Модуль не

правильно округляет и отображает много цифр. Нужно исправить работу модуля.

2. Не работает отображение модели в полном описании.

Отображения модели -- артикула работает при оформлении заказа в корзине

а в полном описание нет. Нужно настроить отображения модели в полном

описании товара.

3. На главную страницу http://kancmir.com/ нужно вывести отображение

материалов по дате добавления с полным функционалом как в категориях

товаров.

Напишите, кто что может сделать, как быстро и стоимость работы.

OpenCart
10 лет назад
SeoZver
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
asmadey82
Олег 
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
В ходе общения по скайпу обсудили все детали работы над сайтом. Стоимость всех доработок меня устроила. К работе Олег приступил практически сразу и через незначительный промежуток времени заметил что на сайте уже был исправлен один из косяков. Очень обрадовала такая скорость работы. Главное что вся работа была выполнена качественно и значительно раньше прогнозированного Олегом срока. Мне очень понравилась скорость, качество и отношение к работе. Заказал еще дополнительные изменения сайта у Олега.
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