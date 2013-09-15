Доработать сайт на OpenCart

В ходе общения по скайпу обсудили все детали работы над сайтом. Стоимость всех доработок меня устроила. К работе Олег приступил практически сразу и через незначительный промежуток времени заметил что на сайте уже был исправлен один из косяков. Очень обрадовала такая скорость работы. Главное что вся работа была выполнена качественно и значительно раньше прогнозированного Олегом срока. Мне очень понравилась скорость, качество и отношение к работе. Заказал еще дополнительные изменения сайта у Олега.