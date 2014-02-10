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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
9 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Олегу за быстро сделанную работу. Все аккуратно сделал и прислал понятные инструкции
$15
10 баллов
10 лет назад
Олег отлично справился с работой!
$20
10 баллов
10 лет назад
Быстро и качественно выполнена работа
Веб-программирование
12 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
12 отзывов(-1)
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
7 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
9 отзывов(-2)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга