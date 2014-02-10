asmadey82

Олег asmadey82

 
41 годБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстальщик, front-end, back-end разработчик, 1C
Отзывы заказчиков
kacep
38 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Правки в Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
osminog
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
9 баллов
10 лет назад
Перенести сайт на другие домены, OpenCart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
_ain
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Добавить на сайт Яндекс.Метрику и Google Analitics
Спасибо Олегу за быстро сделанную работу. Все аккуратно сделал и прислал понятные инструкции
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Снять верстку с сайта
Олег отлично справился с работой!
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Оперативно надо скопировать лендинг на justclick
Быстро и качественно выполнена работа
Веб-программирование
12 отзывов(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
12 отзывов(-1)
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
7 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
9 отзывов(-2)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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