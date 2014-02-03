Оперативно надо скопировать лендинг на justclick

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка117 просмотров

Суть задачи.

Надо взять мой лендинг http://webinar-about-direct.ru/ и переделать его немного.

Название:

Бесплатный онлайн-семинар

Секреты общения с лучшими мужчинами

Слева под названием текст на странице:

• Как выстроить общение, чтобы влюбить в себя интересного вам мужчину.

• Как правильно позиционировать себя в общении с мужчинами.

• Что привлекает статусных мужчин во время общения.

• Как вызывать доверие и эмоции на свидании.

• Когда можно начинать говорить о сексе и как это правильно делать.

• Как сделать так, чтобы после общения мужчина хотел с тобой отношений.

Что меняем в структуре страницы:

Название ставим вверх http://prntscr.com/27f2y7

В левой колонке добавляем фотку (фотку дам)

Справа вместо видео пишем крупно текст "Записывайтесь прямо сейчас"

Взять верстку с моей страницы: (пароль дам)

Добавить страницу надо на аккаунт http://www.justclick.ru/ (пароль дам)

Предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

asmadey82
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно выполнена работа

Заявки фрилансеров

asmadey82
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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