Требуется по готовому дизайну сделать шаблон на джумла 3 дополнительного прогромированияне требуется
Оперативно надо скопировать лендинг на justclick
Суть задачи.
Надо взять мой лендинг http://webinar-about-direct.ru/ и переделать его немного.
Название:
Бесплатный онлайн-семинар
Секреты общения с лучшими мужчинами
Слева под названием текст на странице:
• Как выстроить общение, чтобы влюбить в себя интересного вам мужчину.
• Как правильно позиционировать себя в общении с мужчинами.
• Что привлекает статусных мужчин во время общения.
• Как вызывать доверие и эмоции на свидании.
• Когда можно начинать говорить о сексе и как это правильно делать.
• Как сделать так, чтобы после общения мужчина хотел с тобой отношений.
Что меняем в структуре страницы:
Название ставим вверх http://prntscr.com/27f2y7
В левой колонке добавляем фотку (фотку дам)
Справа вместо видео пишем крупно текст "Записывайтесь прямо сейчас"
Взять верстку с моей страницы: (пароль дам)
Добавить страницу надо на аккаунт http://www.justclick.ru/ (пароль дам)
Предложения по цене и срокам?
Выбранный исполнитель
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