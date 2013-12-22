Натянуть дизайн на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки169 просмотров

Ищется программист с хорошим знанием CMS Opencart. Требуется произвести натяжку дизайна на Opencart.

Предоплата возможна, не более 25%. Остальное по завершении сделки.

Не рассматриваем предложения от кандидатов с отрицательными отзывами, без портфолио и с малым сроком «жизни» на форуме.

Opencart
11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

ravlex
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$120
1 день
Работа выполнена на высшем уровне. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ок.

Заявки фрилансеров

ravlex
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
11 лет назад

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