Есть сайт (url в аттачменте), к нему надо прикрутить Вордпресс, по возможности сохранив текущий дизайн, т.е. добавить к текущему дизайну кнопку Блог, по которой будет переход на blog., а в дизайне Вордпресса также ...
Натянуть дизайн на OpenCart
Ищется программист с хорошим знанием CMS Opencart. Требуется произвести натяжку дизайна на Opencart.
Предоплата возможна, не более 25%. Остальное по завершении сделки.
Не рассматриваем предложения от кандидатов с отрицательными отзывами, без портфолио и с малым сроком «жизни» на форуме.
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