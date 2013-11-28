Правка адаптивной верстки 1 страницы html

Для всего 1 html странички нужно сделать ряд правок, чтобы все это культурно смотрелось в большинстве мобильных браузеров, особенно в iPhone 3 и 4 со стандартным браузером!!!

Верстка должна проходить валидатор.

Что надо:

1) Передвинуть 1 блок div

2) Передвинуть другой div

3) 1 элемент отображается некорректно в Опере Мини, надо поправить

4) Почистить CSS, облегчить его, а то там черт ногу сломает.

Позаботьтесь, чтобы было где протестировать, наш человек с айфоом уже в нерабочем состоянии.

Цену назначьте сами.

Срок - до утра.