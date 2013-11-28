Верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки266 просмотров

Требуюется верстальщик, умеющий делать скрипты для сайтов на яваскриптах (всевозможные анимации, переходы и тд).

Паралакс, не стандартные прокрутки и тд. Те нужен человек с реальным опытом и умением воплощать идеи дизайнеров в точном соответствии с поставленной задачей.

Пишите сразу скайп для быстрого общения, если есть свободное время.

JavaScript
11 лет назад
ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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