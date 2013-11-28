Требуюется верстальщик, умеющий делать скрипты для сайтов на яваскриптах (всевозможные анимации, переходы и тд).

Паралакс, не стандартные прокрутки и тд. Те нужен человек с реальным опытом и умением воплощать идеи дизайнеров в точном соответствии с поставленной задачей.

Пишите сразу скайп для быстрого общения, если есть свободное время.