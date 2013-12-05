Требуется по готовому дизайну в PSD сверстать письмо для рассылки. Это будет отправляться в письме, поэтому весь код (CSS) должен быть по возможности в одном файле. И конечно, без использования фреймворков.
Верстка сайта
Есть сайт brosk.su Написан на wix. Его необходимо перенести на html и подключить wordpress.
Просьба оказать помощь в составлении ТЗ. Прислушаюсь к вариантом изменения сайта
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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