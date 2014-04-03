Верстка html

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Завершен12 заявок201 просмотр

Верстка

HTML
11 лет назад
aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

aiou
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

aiou
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад

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