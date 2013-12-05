Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок213 просмотров

редактирование сайта, изменение дизайна и перенос на другой хостинг...новый дизайн есть, все подробности в skype

11 лет назад
volodj1991
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

master_b
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо. сделали все красиво и быстрее чем я планировал, очень приятно работать, всем рекомендую)
Отлично сработались, рекомменудую

Заявки фрилансеров

master_b
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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