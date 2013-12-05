необходимо выполнить дизайн к письму для рассылки задача: чтобы перешли по ссылки, и зарегистрировали. ( письмо захвата) с переходом на страницу захвата
Верстка сайта
редактирование сайта, изменение дизайна и перенос на другой хостинг...новый дизайн есть, все подробности в skype
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