Верстка и натяжка на wordpress.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок161 просмотр

Нужно сверстать и натянуть дизайн футора для сайта http://uslugizdes.info/. Подключить функционал к блоку «Расскажи о нас» в соц сетях .

ТЗ и макет в прикрепленном файле

Исходник дизайна , доступы к файлам и админки дам выбранному исполнителю

WordPress
11 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$80
1 день
Николай очень оперативный специалист, что конечно же очень приятно, видно что человек знает свое дело. Буду еще обращаться. Всем советую как грамотного специалиста.
Грамотная постановка задач, моментальная оплата. Приятно работать, спасибо.

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N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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