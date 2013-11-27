Исправить отображение всплывающей формы

Форма открывается по клику на кнопку "Заказать звонок". После отправки страница перезагружается и формы не видно. Если в следующий раз нажать на "Заказать звонок", то форма отображается в неправильном месте.

Тоже самое происходит, если заполнены не все поля и нажать на кнопку "Заказать" - скрин form-zvonok-error.jpg.

Нужно сделать так, чтобы форма всегда отображалась под кнопкой "Заказать звонок", как на скрине form-zvonok.jpg.

Сайт на вордпресс. Для формы используется плагин Contact Form 7