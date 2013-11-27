Сверстать страницы сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок283 просмотра

Здравствуйте! У нас в компании ленивый программист и не любит верстать, поэтому решили данную работу передать вам! Для вас есть макеты в джепеге(прикрепил ссылку) и конечно ПСД(вышлю исполнителю) разбитые по слоям, где каждая кнопочка выделена как что.

Основные требования:

Валидность верстки будет проверена http://validator.w3.org/ - (XHTML) необходимо отсутствие сообщений о ошибках., допускается наличие предупреждений

Сайт корректно должен отображаться в браузерах

Firefox 3.6 и выше

Internet Explorer 6 и выше

Opera 9 и выше

Chrome 2.0 и выше

Буду проверять через - http://browsershots.org

+ Сайт должен корректно обображаться при разрешении экрана от 1024*768 до 1920x1080 (не должно появляться горизонтальной полосы прокрутки)

При отсутствии поддержки Javascript сайт должен сохранять работоспособность и нормальный внешний вид (выпадающие меню должны отображаться в виде маркерованных списков и отображаться постоянно, вместо слайдера первая картинка)

Ссылка на архив с макетами http://yadi.sk/d/-OhskBECDNtgU

JavaScript
11 лет назад
dima_maltseff
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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