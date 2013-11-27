необходимо сверстать онлайн-форму заказа на основе ajax. прописать условия при которых форма будет просить указать правильные данные. присвоить форме идентификатор который бы считывал gas код в google analytics. за ...
Установка шаблона
Нужно установить готовый шаблон на joomla 3.1.5
http://joomdom.com/594-sj-joomla3.html
Сколько будет стоить установка шаблона?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $156
Здравствуйте! Нужно привести верстку в порядок на сайте http://d7.vigs.ru Имеется список обнаруженных косяков верстки, а также есть несколько страниц, которые надо отверстать с нуля. Задание тут: http://goo.gl/7yx6KB Приветствуется также ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать 3 страницы (главная, аналогичная главной категория и страница полной новости) и натянуть на DLE. Кроме того, нужно будет настроить пару дополнительных полей. Как выглядят макеты вы можете увидеть на прикрепленных ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо порезать и сверстать шаблон для Joomla 3 Исходники и файл psd в слоях в наличии, предоставлю тому кто возьмётся. Превью-схему шаблона прикрепляю. Стиль расворота меню, как тут: http://www.shape5.com/demo/index.php?velocity/ ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Сайт: http://www.film4you.biz необходимо сделать копию главной страницы и одной внутренней, данные подгружаются через ajax. Необходимо чтобы был html с внутренней разметкой, без ajax.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Задача такая, нужно поправить сайт http://dari58.ru/ в IEHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать одностраничник. ТЗ и Jpeg прилагаются.HTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть уже готовая верстка: kawa.by/test/ Есть дизайн, который сделан в стиле верстке выше. http://yadi.sk/d/KkYwDliyDM7H9 ЗАДАЧА - Аккуратно и валидно сверстать в html страницу - Формы ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима верска под шаблон wordpress. У самого катастрофически не хватает времени. Жду заявок с указанием срока и цены, всего 3 страницы: главная и 2 второстепеныне, разницы в них большой нет. Макет вышлю кандидатам которых выберу.HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно в карточку товара добавить формы описаний товара в интернет магазине с переключающимися ярлычками на другие виды описания на движке amiro.Срок — один день.Образец во вложении.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад