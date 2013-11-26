Есть уже готовая верстка: kawa.by/test/ Есть дизайн, который сделан в стиле верстке выше. http://yadi.sk/d/KkYwDliyDM7H9 ЗАДАЧА - Аккуратно и валидно сверстать в html страницу - Формы ...
Верстка одностраничника
Необходимо сверстать одностраничник. ТЗ и Jpeg прилагаются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима верска под шаблон wordpress. У самого катастрофически не хватает времени. Жду заявок с указанием срока и цены, всего 3 страницы: главная и 2 второстепеныне, разницы в них большой нет. Макет вышлю кандидатам которых выберу.HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужно в карточку товара добавить формы описаний товара в интернет магазине с переключающимися ярлычками на другие виды описания на движке amiro.Срок — один день.Образец во вложении.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Доброго времени суток, коллеги. Имеется сайт http://desirest.ru/ Нужно немного доработать верстку футера, а именно: 1) Добавить желтое свечение, как в на картинке PSD (прекрепил). 2) Убрать лишнее ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, требуется человек, со знанием html 4/5 css 3. jquery знать не обязательно. работа не на полный день, оплата проектная, то есть выполнил проект, получил оплату, получил следующий проект и тд ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать страничку. Предусмотреть отправку формы и другой функционал, сам функционал реализовывать не нужно. Требования: - понятный и структурированный код - соответствие ТЗHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть макеты в PSD, в приложении их жпеги. Также имеется шаблон, который надо модифицировать в соответствии с ТЗ: http://odminko.local.wand.ru/ Сроки - к понедельнику должно быть готово. Бюджет ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть дизайн (есть PSD-шки). Нужно сверстать шаблон под DLE.Завершен11 лет назад
- $100
Требуется сверстать и подогнать под движок (Simpla) дизайн интернет-магазина. Оценить сложность работы можно здесь: golden . od . ua Прошу с ценой сразу сообщить о сроках выполнения работы.Завершен11 лет назад
сайт mantia.ru нужно очистить от вируса, закрыть дыры. оплата если за 2 дня не появляется вирус сноваHTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад