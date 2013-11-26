Верстка одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок226 просмотров

Необходимо сверстать одностраничник. ТЗ и Jpeg прилагаются.

11 лет назад
gazboorg
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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