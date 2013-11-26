Верстка макета по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок180 просмотров

Необходима верска под шаблон wordpress. У самого катастрофически не хватает времени. Жду заявок с указанием срока и цены, всего 3 страницы: главная и 2 второстепеныне, разницы в них большой нет. Макет вышлю кандидатам которых выберу.

WordPress
11 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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