Доброго времени суток, коллеги. Имеется сайт http://desirest.ru/ Нужно немного доработать верстку футера, а именно: 1) Добавить желтое свечение, как в на картинке PSD (прекрепил). 2) Убрать лишнее ...
Исправить вкладки на CMS Amiro
Нужно в карточку товара добавить формы описаний товара в интернет магазине с переключающимися ярлычками на другие виды описания на движке amiro.Срок — один день.Образец во вложении.
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