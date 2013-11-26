здравствуйте.

ищется грамотный верстальщик для вёрстки сайта, изображения которого во вложении. подробное ТЗ тоже во вложении.

вёрстка нужна резиновая и чтобы сайт выглядел в итоге в точности как на макете. ширина сайта от 940 до 1200. в архиве только 4 страницы указанной ширины (оба варианта). 2 других можно очень просто сделать из элементов тех 4-х (они из них состоят). ещё 2 нужно просто сжать до 940 от исходного 1200.

нужен человек пунктуальный и внимательный, который справится в срок! это очень важно. надоели фрилансеры-раздолбаи.

оставляйте заявки с вашими ценами и сроками. сначала прошу ознакомиться с тз!

всем спасибо.