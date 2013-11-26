Нужно поправить верстку согласно макетам - чтобы соответствовало макетам визуально всех мелких деталей. Залить контент на страницы - фото и текстовый ( около 60 страниц). Стоит joomla.
Верстка
здравствуйте.
ищется грамотный верстальщик для вёрстки сайта, изображения которого во вложении. подробное ТЗ тоже во вложении.
вёрстка нужна резиновая и чтобы сайт выглядел в итоге в точности как на макете. ширина сайта от 940 до 1200. в архиве только 4 страницы указанной ширины (оба варианта). 2 других можно очень просто сделать из элементов тех 4-х (они из них состоят). ещё 2 нужно просто сжать до 940 от исходного 1200.
нужен человек пунктуальный и внимательный, который справится в срок! это очень важно. надоели фрилансеры-раздолбаи.
оставляйте заявки с вашими ценами и сроками. сначала прошу ознакомиться с тз!
всем спасибо.
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