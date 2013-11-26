Адаптировать 2 шаблона под Apishops

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужно адаптировать 2 шаблона под систему apishops.com. Попрописывать переменные, привести форму заказа и меню в необходимый для апишопс вид.

Примеры сайтов на исходных шаблонах

http://homawoody.com

http://irongym-pro.com/

Пример нестандартного шаблона апишопс http://talkhamstertoy.ru

Стандартный шаблон имеет вид http://ironsm.apishops.ru/

Исходные файлы данного шаблона смотрите в архиве.

Исполнителю будет предоставлен доступ в апишопс.

11 лет назад
pk2002
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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