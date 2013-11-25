Адаптивная верстка со звуком

http://soroban.site90.com/ Работает программа. Но работает не на всем. Нужно чтоб работало на китайских дешевых андроидах, айфонах и здорово бы чтоб на Смарттв.

Алгоритм. В зависимости от выбора пользователя генерируется последовательность чисел. Это генерируется php на сервере. Генерация сделана. Потом выводится с заданной скоростью на экран вместе с озвучиванием. Озвучка сделана моим голосом и не лучшая. Работает до 2-значных чисел и скорости до 1 секунды на число. Если можно ускорить -и взять профголос было бы лучше.

Глючит программа неожиданно на разных системах. Бывает работает стабильно и вдруг подряд много ошибок.

Бюджет оглашайте - рассмотрю.

Программист который делал это доступен, но верстка не его конек.