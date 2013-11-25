Съехал header на сайте http://павел-рыженко.рф/blog/ (логотип и меню на разных уровнях). Логотип слева и меню с полем поиска справа должно быть на одном уровне, как на главной странице http://павел-рыженко.рф
Сверстать форму для приложения Вконтакте
Нужно сверстать простую html страницу для iFrame приложения ВК, размер 607x500(стандартный), состоит из html-формы, в форме 4 input text и один text area + input submit. Сделайте желательно в черных и желтых цветах.
Задание на 5 минут)
Заявки фрилансеров
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