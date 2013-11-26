Оптимизация html-письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки152 просмотра

Нужно отредактировать html-письмо таким образом, чтобы оно корректно отображалось в почтовых сервисах и сервисах почтовых рассылок.

HTML
11 лет назад
Cayenne52
Андрей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Задачи выполнены очень быстро и качественно! Спасибо!
Андрей принимал активное участие в оптимизации письма, все время был на связи для уточнений. оплата была проведена в полном объеме сразу же

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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