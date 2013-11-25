Нужно исправить ошибки шаблона Prestashop, при обновлении к версии 1.6, так как шаблон сделан для более ранних версий.

Тестовый сайт на Престашоп ставите у себя, я предоставляю шаблон. Что нужно усправить - указано на скриншотах.

Формат сдачи работы - документ с описанием правок кода.

Указывайте цены.