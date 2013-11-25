Подправить wordpress тему

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Завершен4 заявки128 просмотров

1. http://fs34.www.ex.ua/show/534160847197/83713689/83713689.png?800

2. Исправить эту страницу - http://cpolit.com/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F/

WordPress
11 лет назад
dreamer888
Андрей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$15
1 день
Все отлично! Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад

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