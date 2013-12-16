Установка дизайна на webasyst shop skript 5

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки118 просмотров

Здравствуйте!

Имеется готовый дизайн, требуется установить (натянуть) его на webasyst shop skript 5 на beget.ru.

Обязательно наличие внутренних страниц: главная, контакты, личный кабинет, обратная связь, прайс лист, регистрация, сравнение товаров, каталог, форум, статьи, новости, корзина,

По всем вопросам доступен по эл. Почте.

Сроки — как можно быстрей.

Оплату смогу произвести ЯД, СБ.

При отклике пожалуйста пишите примерную стоимость работы и сроки выполнения.

Webasyst
11 лет назад
mexicano
Роман 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$500
4 дня
Полностью справился с поставленной задачей, что характеризует его как высококвалифицированного специалиста. Техническое задание выполнено в срок и учтены все требования заказчика. Рекомендуем.
Сотрудничеством доволен, все отлично!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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