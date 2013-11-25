Сделать резиновую верстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки106 просмотров

Есть макет в PSD/ его фотку можно в приложении посмотреть.

Есть этот макет сверстанный на статике 1200.

Нужно сверстать его резиновым. Разместить форму обратной связи.

Выпадающее меню HTML+CSS (ну это все уже есть в статике).

В общем надо обрезинить и интегрировать обратную связь.

Возможно для "резины" надо будет поправить макет.

CSSHTML
11 лет назад
NEW_MEDIA
Степан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$13
1 день
Очень приятное сотрудничество. Все быстро, точно с первого раза. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Незамедлительная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать на shop-script 5

    Сайт www.crazyvip.ru необходимо прикрутить к сайту товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg 3 товара в ряд 4 столбца цена, старая цена надо прикрутить CMS ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести календарь на движке Opencart

    $5

    Есть сайт(интернет магазин) на opencart, при заказе товара есть функция выбора даты доставки (календарь) но он по умолчанию на английском языке нужно сделать на русском! пишите в СКАЙП

    Opencart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывести версткой кнопки и блоки плагина

    Сайт www_handmadestreet_kz При создании шаблона не были выведены некоторые элементы, которые есть в стандартом шаблоне. 1. В магазине у товара под описанием есть дополнительные фото товара. У нас они не отображаются, хотя они ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отшлифовка шаблона virtuemart joomla

    $100

    Конкретное тех задание, для конкретного фрилансера – профессионала своего дела. Работа только через безопасную сделку. Есть шаблон , его нужно довести до ума, отшлифовать. Внимательно ознакомимся с тех заданием и потом оставляем заявки. Сроки до ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна очень крутая вёрстка.

    Нужно отверстать просто мега-крутой современный шаблон, нужна вёрстка по стандартам 2017 года, нужна качественная, идеальная, сами понимаете в общем. Не новички. Нужен реально шедевр вёрстки от волшебника интернет стандартов. Пишите Ваши предложения, срок - 3 ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта и настройка

    $100

    Нужно сверстать сайт на самую свежую версию joomla. Макет полностью разработан мной. Так же требуется прилепить плагины. Требуется сделать главную страницу и еще 2-3 второстепенных. Макет сырой. Просто для ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вставить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре

    $20

    Здравствуйте, друзья. Хочу обратится к вам за помощью. У меня на сайте http://kino100k.ru/ нужно добавить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре. Пробовал установить плагины, не получается вывод. Мне нужно так: [tab: рубрики] [tab: метки] ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка дизайна для Вордпресс

    Есть сайт http://sustavo.ru, на стандартной теме Вордпресс. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Шаблоны и ТЗ в приложении. Сайдбар статьи и раздела немного отличается. Это видно на шаблонах в приложении. Требования: ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется доверстать сайт

    сайт www.crazyvip.ru необходимо прикрутить к сайту товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg 3 товара в ряд 4 столбца цена, старая цена вместо "купить сейчас" надпись будет ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад