Сделать резиновую верстку

Есть макет в PSD/ его фотку можно в приложении посмотреть.

Есть этот макет сверстанный на статике 1200.

Нужно сверстать его резиновым. Разместить форму обратной связи.

Выпадающее меню HTML+CSS (ну это все уже есть в статике).

В общем надо обрезинить и интегрировать обратную связь.

Возможно для "резины" надо будет поправить макет.