Сайт www.crazyvip.ru необходимо прикрутить к сайту товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg 3 товара в ряд 4 столбца цена, старая цена надо прикрутить CMS ...
Сделать резиновую верстку
Есть макет в PSD/ его фотку можно в приложении посмотреть.
Есть этот макет сверстанный на статике 1200.
Нужно сверстать его резиновым. Разместить форму обратной связи.
Выпадающее меню HTML+CSS (ну это все уже есть в статике).
В общем надо обрезинить и интегрировать обратную связь.
Возможно для "резины" надо будет поправить макет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Есть сайт(интернет магазин) на opencart, при заказе товара есть функция выбора даты доставки (календарь) но он по умолчанию на английском языке нужно сделать на русском! пишите в СКАЙПHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт www_handmadestreet_kz При создании шаблона не были выведены некоторые элементы, которые есть в стандартом шаблоне. 1. В магазине у товара под описанием есть дополнительные фото товара. У нас они не отображаются, хотя они ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Конкретное тех задание, для конкретного фрилансера – профессионала своего дела. Работа только через безопасную сделку. Есть шаблон , его нужно довести до ума, отшлифовать. Внимательно ознакомимся с тех заданием и потом оставляем заявки. Сроки до ...Завершен11 лет назад
Нужно отверстать просто мега-крутой современный шаблон, нужна вёрстка по стандартам 2017 года, нужна качественная, идеальная, сами понимаете в общем. Не новички. Нужен реально шедевр вёрстки от волшебника интернет стандартов. Пишите Ваши предложения, срок - 3 ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт на самую свежую версию joomla. Макет полностью разработан мной. Так же требуется прилепить плагины. Требуется сделать главную страницу и еще 2-3 второстепенных. Макет сырой. Просто для ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо добавить границу обтекающею контент на готовой html-верстке. Скриншот: http://hkar.ru/mfNoЗавершен11 лет назад
- $20
Здравствуйте, друзья. Хочу обратится к вам за помощью. У меня на сайте http://kino100k.ru/ нужно добавить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре. Пробовал установить плагины, не получается вывод. Мне нужно так: [tab: рубрики] [tab: метки] ...Завершен11 лет назад
Есть сайт http://sustavo.ru, на стандартной теме Вордпресс. Надо отверстать новый дизайн для Wordpress. Шаблоны и ТЗ в приложении. Сайдбар статьи и раздела немного отличается. Это видно на шаблонах в приложении. Требования: ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт www.crazyvip.ru необходимо прикрутить к сайту товары как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg 3 товара в ряд 4 столбца цена, старая цена вместо "купить сейчас" надпись будет ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад