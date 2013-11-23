Сверстать на shop-script 5

Сайт www.crazyvip.ru

необходимо прикрутить к сайту товары

как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg

3 товара в ряд

4 столбца

цена, старая цена

надо прикрутить CMS shop-script5(лицензия куплена), чтобы можно было добавлять/редактировать товары на странице

при нажатии на фотку товара или на кнопку «подробнее» открывается всплывающее окошко с описанием товара и формой заявки

как тут сказочныйторт.рф

задание для исполнителя, у которого минимум 5+ отзывов

пишите ваши предложения по срокам и ценам