Необходимо составить и оформить таблицу html + css

Написал модуль погоды для своего сайта, нужна лишь красивая таблица для пользовательской части сайта. Она должна быть в стиле weather.prm.ru/perm/3days, подробный блок погоды за сегодня за 4 периода суток. Все строки и колонки блока на моем сайте будут заполнены аналогично. Составить нужно на дивах, css написать без всякого мусора.

Изменения для моего сайта:

1. Правая часть строки с датой и днем недели не нужны.

2. Оранжевый цвет рамки и текста нужно заменить на красный (#980100).

3. В правом нижнем углу у каждого периода дня нужно поставить маленькую иконку с подсказкой "Вероятность" и рядом с ней должно быть значение в % текстом.

4. Вместо серого фон должен быть прозрачный, т.к. фон сайта уже серый.

Пишите стоимость работы, желительно сделать сегодня. Если кто-то сделает эту работу взамен на лицензию для программы liparser.ru, то будет еще лучше :)