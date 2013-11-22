Требования: 1) Кроссбраузерность (ie8+, chrome, ff, opera). 2) Чистый код (без таблиц, нагромождений из ненужных элементов, инлайновых стилей). Очень желательно с doctype html5 Приветствуется использование css фреймворков. Слайдеры желательно на ...
Верстка для крупного проекта
Есть исходники 5 китовых страниц, на которых собрано достаточно большое количество различных элементов интерфейса.
Есть ТЗ, в котором указано, на каких страницах и в какой компоновке должны выводиться те или другие блоки.
Есть сайт, на симфони2, который уже реализовывает интерфейс, что описан в ТЗ, на бутстрапе.
Необходимо: сверстать китовые страницы и поменять наши бутстраповские стили на проекте так, чтобы изменить внешний вид сайта.
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