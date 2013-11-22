Верстка для крупного проекта

Есть исходники 5 китовых страниц, на которых собрано достаточно большое количество различных элементов интерфейса.

Есть ТЗ, в котором указано, на каких страницах и в какой компоновке должны выводиться те или другие блоки.

Есть сайт, на симфони2, который уже реализовывает интерфейс, что описан в ТЗ, на бутстрапе.

Необходимо: сверстать китовые страницы и поменять наши бутстраповские стили на проекте так, чтобы изменить внешний вид сайта.