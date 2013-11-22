Добавить нумерацию страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки153 просмотра

Нужно заменить стандартную нумерацию страниц на вот такую - http://codecanyon.net/item/css-pagination-pack/109791?WT.ac=solid_search_item&WT.seg_1=solid_search_item&WT.z_author=HaziqMir Сайт создан на системе ucoz.

Жду ваших предложений с обязательным указанием цены и срок исполнения!

CSS
11 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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