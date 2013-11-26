Нужна верстка одной страницы по готовому psd

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка136 просмотров

Ребята выручайте! Все кругом подводят, надо до завтра отверстать страницу.

В аттач прикрепляю png дизайна. Есть псд исходник

1) Слайдер должен быть как тут http://www.graftononsunset.com/

2) Выпадающее меню тоже аналогичное http://www.graftononsunset.com/

3) После кнопок соцсетей должна быть кнопка поделиться (она там нарисована на макете) при наведении должно быть как тут http://www.graftononsunset.com/ раскрываться лайки и тд

4) При клике на поля бронирования должен всплывать календарик как на http://www.graftononsunset.com/

Очень жду честных людей готовых сделать работу!

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Очень хороший специлист своего дела! Доверился - и не пожалел) Очень советую Сергея. Сроки были выдержанны как договаривались, плюс был удивлен когда Сергей без моей просьбы сделал такие вещи как ховеры на все события и тд.
Сверстал страничку, сразу получил оплату, все остались довольны !

Заявки фрилансеров

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать одностраничник

    $50

    Необходимо сверстать одностраничник, макет для ознакомления в приложении. Кнопки заказа звонки должны быть подчеркнуты пунктирной линией. Таймер отсчитывать 24 часа и обнуляться каждый день в 00.00. Слайдер перелистываться как на сайте http://bluecadet.com/, всего 7 слайдов. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Форум на phpBB

    Необходимо сверстать дизайн форума, связать с phpBB, наладить баннерную панель с элементами программирования. Детали - при личном общении.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    $150

    Верстка сайта : 9 страниц и 5 небольших popup. Макеты потенциальным исполнителям

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшие правки в стилях и шаблоне

    Небольшие правки в стилях и шаблоне Нужно отредактировать блок-модуль на сайте. Сайт на Диафан.ЦМС. ЦМС-ка простая, тем более править, скорее всего, нужно только стили в файле CSS и верстку модуля в самой админке ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    $30

    Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных отзывов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сверстать 1 страницу

    Нужно сверстать страницу по всем современным стандартам, чтобы w3-валидаторы не выдавали ошибок, чтобы корректно работало во всех популярных браузерах. Сама страница прикреплена к заданию, исполнителю вышлю исходник. Сроки, цены ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести небольшие правки на сайт

    $10

    Здравствуйте. Есть свёрстанный сайт, одностраничник (не на CMS), нужно внести корректировки на сайт! Например: • подвинуть блок • добавить слайдер и т.д. Весь список правок и ссылку на ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки сайта на Bitrix

    Есть сайт: prokatru.com Его нужно довести до ума. Нужен верстальщик и програмер почасово. ЗАДАЧИ: 1. Проверить все ссылки и настроить их вести на свои места. Тоесть категории на категории, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад