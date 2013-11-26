Нужна верстка одной страницы по готовому psd

Ребята выручайте! Все кругом подводят, надо до завтра отверстать страницу.

В аттач прикрепляю png дизайна. Есть псд исходник

1) Слайдер должен быть как тут http://www.graftononsunset.com/

2) Выпадающее меню тоже аналогичное http://www.graftononsunset.com/

3) После кнопок соцсетей должна быть кнопка поделиться (она там нарисована на макете) при наведении должно быть как тут http://www.graftononsunset.com/ раскрываться лайки и тд

4) При клике на поля бронирования должен всплывать календарик как на http://www.graftononsunset.com/

Очень жду честных людей готовых сделать работу!