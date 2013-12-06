Сайт стоит на движке DLE версии 9.7, сейчас на сайте довольно разросшийся css, возможно есть мертвые стили, часть стилей нужно сгруппировать, тк в некоторых местах применяются разные стили, на схожие элементы. По рисункам (я вышлю) ...
Верстка сайта
Необходимо сверстать дизайн сайта (см. вложение)
Требования
Валидность
Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
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