Сделать LP по готовому дизайну

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки172 просмотра

Нужно сделать рабочий одностраничник. Сайт сделать на платформе, где есть удобная CRM (система учета данных от клиента). Есть готовый дизайн в PSD послойно.

Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются незначительные корректировки в расположение шрифтов и блоков на макете дизайна. Запустить счетчик по времени и по количесту.

Требуется обеспечить кроссбраузерность для Оперы, Мозиллы, Хрома, Эксплорера и Сафари.

По нажатию кнопок обеспечить открытие форм — попап окон. Также нужно привязать к системе платежную систему (Робокасса, аккаунт будет).

Требование к CRM — Удобная. По заполнению формы заявки CRM должна отправлять уведомление на эл. почту с инф. о лидах.

Макет и формы скину в по выбору исполнителя. Дизайн во вложении

11 лет назад
acher82
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Спасибо за работу. Все мои многочисленные изменения и правки были внесены. Буду обращаться еще!
Отличный заказчик, знает точно что ему нужно сделать, чётко поставленная задача и своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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