Незначительные правки в шаблон WP. - В шапке сайта - добавить контент. - Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи - Другие небольшие правки по шаблону. Бюджет небольшой ...
Сделать LP по готовому дизайну
Нужно сделать рабочий одностраничник. Сайт сделать на платформе, где есть удобная CRM (система учета данных от клиента). Есть готовый дизайн в PSD послойно.
Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются незначительные корректировки в расположение шрифтов и блоков на макете дизайна. Запустить счетчик по времени и по количесту.
Требуется обеспечить кроссбраузерность для Оперы, Мозиллы, Хрома, Эксплорера и Сафари.
По нажатию кнопок обеспечить открытие форм — попап окон. Также нужно привязать к системе платежную систему (Робокасса, аккаунт будет).
Требование к CRM — Удобная. По заполнению формы заявки CRM должна отправлять уведомление на эл. почту с инф. о лидах.
Макет и формы скину в по выбору исполнителя. Дизайн во вложении
Выбранный исполнитель
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