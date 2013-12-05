Сделать LP по готовому дизайну

Нужно сделать рабочий одностраничник. Сайт сделать на платформе, где есть удобная CRM (система учета данных от клиента). Есть готовый дизайн в PSD послойно.

Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются незначительные корректировки в расположение шрифтов и блоков на макете дизайна. Запустить счетчик по времени и по количесту.

Требуется обеспечить кроссбраузерность для Оперы, Мозиллы, Хрома, Эксплорера и Сафари.

По нажатию кнопок обеспечить открытие форм — попап окон. Также нужно привязать к системе платежную систему (Робокасса, аккаунт будет).

Требование к CRM — Удобная. По заполнению формы заявки CRM должна отправлять уведомление на эл. почту с инф. о лидах.

Макет и формы скину в по выбору исполнителя. Дизайн во вложении