Оптимизация кодов, стилей на DLE сайте

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок199 просмотров

Сайт стоит на движке DLE версии 9.7, сейчас на сайте довольно разросшийся css, возможно есть мертвые стили, часть стилей нужно сгруппировать, тк в некоторых местах применяются разные стили, на схожие элементы. По рисункам (я вышлю) подправить отступы на странице-новости и расположить элементы соответственно ним. (все промеряно в точности до пикселя). Все изображения (иконки) в спрайт, остальное реализуется средствами css. Вообщем и целом привести все в порядок и упростить. Привести код к валидности. В ходе работы, дать рекомендации по увеличению скорости загрузки страниц сайта.

CSSDLE
11 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$150
7 дней
Работа выполнена )
было предоставлено четкое ТЗ и была оказана помощь в спорных моментах! оплата была проведена как и договаривались !

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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