Оптимизация кодов, стилей на DLE сайте

Сайт стоит на движке DLE версии 9.7, сейчас на сайте довольно разросшийся css, возможно есть мертвые стили, часть стилей нужно сгруппировать, тк в некоторых местах применяются разные стили, на схожие элементы. По рисункам (я вышлю) подправить отступы на странице-новости и расположить элементы соответственно ним. (все промеряно в точности до пикселя). Все изображения (иконки) в спрайт, остальное реализуется средствами css. Вообщем и целом привести все в порядок и упростить. Привести код к валидности. В ходе работы, дать рекомендации по увеличению скорости загрузки страниц сайта.