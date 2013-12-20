Незначительные правки в шаблон WP. - В шапке сайта - добавить контент. - Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи - Другие небольшие правки по шаблону. Бюджет небольшой ...
Оптимизация кодов, стилей на DLE сайте
Сайт стоит на движке DLE версии 9.7, сейчас на сайте довольно разросшийся css, возможно есть мертвые стили, часть стилей нужно сгруппировать, тк в некоторых местах применяются разные стили, на схожие элементы. По рисункам (я вышлю) подправить отступы на странице-новости и расположить элементы соответственно ним. (все промеряно в точности до пикселя). Все изображения (иконки) в спрайт, остальное реализуется средствами css. Вообщем и целом привести все в порядок и упростить. Привести код к валидности. В ходе работы, дать рекомендации по увеличению скорости загрузки страниц сайта.
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