Исправить ошибки верстки

Добрый день,

требуется исправить 3 ошибки в шаблоне сайта на DLE 9.7. Желательно бы конечно без доступа к шаблону по фтп. Нужные файлы отправлю, т.е. вы говорите, что поправить, а правлю в шаблоне. Оплата по договоренности, после обсуждения ошибок.