Поправить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок220 просмотров

Необходимо поправить верстку – установить минимальную ширину.

Сайт резиновый, при малых разрешения 1024 и меньше, правая колонка наезжает на центральный блок.

Нужно устранить эту проблему.

Сайт на NG CMS, соответственно, нужно отредактировать файлы

/templates/default/css/style.css

/templates/default/main.tpl

Сайт http://irontrip.ru/

Бюджет: 300 руб./10$. Оплата wmz/wmr или на карту Сбербанка

CSS
11 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergio0677
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Sergio0677
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать страницу по готовому psd

    $30

    Добрый день! Надо до 12 ночи по мск сверстать страничку по готовому псд. Для опнимания прикрепил пнг в аттач На макете из скриптов необходим слайдер как тут: http://www.graftononsunset.com/ ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    $150

    Добрый день требуется сделать вертску главной и внутренней страницы по имеющим PSD'шником. Требования к верстке: Верстка должна быть адаптивной, необходимое что бы она работала на дестктопных (ie 8+, opera, ...

    AndroidBootstrapiOSWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и интегрировать шаблоны в modX

    Имеются файлы PSD страниц Главная, список товаров, страница товара, контакты. Необходимо сверстать psd макеты и интегрировать в систему управления modX Оплата вебмани или Яндекс Деньги. Также после этого проекта по его завершению будет ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта (3 страницы) HTML, CSS, JS

    Необходима грамотная кросбраузерная верстка. Макет psd предоставляю, сам дизайн НЕ сложный. На сайте будет слайдер на главной странице (необходимо понимание JS). От вас жду ЦЕНУ и ПРИМЕРЫ работ. Все ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правка блока описания

    Здравствуйте. Нужно исправить блок описания (я так понимаю в CSS), чтобы описание не обрезала граница справа, тоесть чтоб описание продолжалось, несмотря на то, что это растянет страничку. Подробнее в ЛС.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка html

    Необходимо сделать просто html верстку psd макеты предоставлю в приложении ТЗ и jpg главной для ознакомления

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки OpenCart согласно ТЗ

    Приветствую, коллеги. Дано: OpenCart на шаблоне (http://www.templatemonster.com/demo/46081.html) Задача: внести изменения в OpenCart согласно техническому заданию, которое разделено на этапы. В основном требуется поправить верстку и добавить модули в сайт. ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад