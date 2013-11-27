Свертать сайт на платформе, где есть удобная CRM. Есть готовый дизайн в PSD. Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются небольшие корректировки в расположение шрифтов и ...
Верстка html
Необходимо сделать просто html верстку
psd макеты предоставлю
в приложении ТЗ и jpg главной для ознакомления
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