Подправить сайт на osCommerc

Необходимо подредактировать шапку (убрать в рисунке пару букв)

Разобраться что и где в управлении редактируется (главная, копирайт и тд)

Перелить сайт на другой хост с проверкой по нагрузкам на хост, что бы тариф тянул.

Хостер Агава, переливаем на таймвеб.

Оплата по факту.

В ЛС не звонить.

Только с регой от 2-х лет и отзывами!