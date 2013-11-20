Здравствуйте ! требуется довольно быстро и валидно сверстать пару элементов из PSD. Меню. на JS + html
Глюк в html5
Сайт alumarket.ru
На главной странице, 4 картинки сделаны в html5 http://prntscr.com/23u9p3
В ie8 человек как-то водит мышкой и картинки уменьшаются.
Потом этот эффект пропадает.
Надо исправить.
Ваши предложения по цене и срокам?
Заявки фрилансеров
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