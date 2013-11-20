Глюк в html5

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Сайт alumarket.ru

На главной странице, 4 картинки сделаны в html5 http://prntscr.com/23u9p3

В ie8 человек как-то водит мышкой и картинки уменьшаются.

Потом этот эффект пропадает.

http://prntscr.com/23u9uj

Надо исправить.

Ваши предложения по цене и срокам?

HTML
11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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