Сверстать одну страницу и интегрировать в джумлу

Здравствуйте

Нужно сделать сайт из одной страницы

Сколько будет стоить и какой срок?

Детали:

Нужна возможность редактирования текстов и картинок из админки

Работа элементов:

1. Кнопка "получить подарок" - отправляет данные на почту. На сайте у посетителя появляется всплывающее окно с текстом, например, "спасибо, мы свяжемся с вами в ближайшее время".

2. В блоке "Наш ассортимент". В слайдере 4 картинки, прокрутка при нажатии на стрелку по 4 картинки сразу

3. Кнопка "Оставить отзыв" - добавление фото в форме не нужно.

Тут желательно два варианта просчитать: 1) информация отправляется на почту, а администратор сам добавляет отзыв; 2) отзыв автоматически добавляется на сайт, с премодерацией