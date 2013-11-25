Доработать верстку, исправить ошибки

Ищу верстальщика на долгосрочное сотрудничество.

Сайт - www.vegelicacy.com

Необходимо:

1) Привести верстку в соответствие со стандартами, html должен проходить валидацию (http://validator.w3.org/).

2) Исправить некорректное отображение элементов в браузерах: IE9+, Firefox (15+), Opera (12+), Safari

В большинстве браузеров есть 2 проблемы:

- Кнопка "Я хочу добавить рецепт" отображается неправильно (то выше, то ниже, то с белым полем)

- Блок "Будем на связи" сползает вниз

В браузере Chrome (31) сайт отображается правильно, на это нужно ориентироваться.

Необходимо внести исправления до пятницы. Оплата - webmoney или яндекс-деньги.