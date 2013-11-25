На данный момент есть работающий сайт-одностраничник (см. файл «Исходный сайт») – скрипты заказа и воспроизведения видео уже работают. Нужно его дополнить – сделать как в макете (см.файл «ТЗ на сайт»). Макет рисовался без реального ...
Доработать верстку, исправить ошибки
Ищу верстальщика на долгосрочное сотрудничество.
Сайт - www.vegelicacy.com
Необходимо:
1) Привести верстку в соответствие со стандартами, html должен проходить валидацию (http://validator.w3.org/).
2) Исправить некорректное отображение элементов в браузерах: IE9+, Firefox (15+), Opera (12+), Safari
В большинстве браузеров есть 2 проблемы:
- Кнопка "Я хочу добавить рецепт" отображается неправильно (то выше, то ниже, то с белым полем)
- Блок "Будем на связи" сползает вниз
В браузере Chrome (31) сайт отображается правильно, на это нужно ориентироваться.
Необходимо внести исправления до пятницы. Оплата - webmoney или яндекс-деньги.
Выбранный исполнитель
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