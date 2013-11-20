Нужно сверстать шаблон под vBulletin из PSD. Чтобы в итоге был красивый форум (резиновый) из предоставленного PSD файла.
Сделать сайт по шаблону
Добрый день. ИМеется шаблон сайта: http://metcreative.com/demo_viewer/index.php?theme=cacoon
Нужно сделать его от и до для нашей компании (ИТ-Консалтинг). Чтобы так же шевелился, менялись картинки и т.д.
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