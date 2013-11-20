На сайте Jet-s.ru Распложены формы заказа http://jet-s.ru/index.php/nakrutka-oprosov (например), требуется произвести улучшение формы по описанному тз http://zalil.ru/34820419 пасс 12341 Улучшить требуется в соотв-ии с описанием, сделать форму сочетающуюся с дизайном сайта. Осушествлять ...
Верстка макетов статика html, css3, jquery
Нужно сверстать макеты к проекту, около 8 страниц + всякие модальные окна к ним и т.п.
Более подробно - лично.
Не сказать, что макеты простые. Нужна качественная (!) валидная верстка и уверенные знания css3, jquery.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть недоделанная работа по верстке + натяжке. задача: 1. доверстать страницы в соответствии с файлом.тхт 2. натянуть верстку на wordpress. насколько я понял там работы не много и можно всё сделать ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Здравствуйте ! требуется довольно быстро и валидно сверстать пару элементов из PSD. Меню. на JS + htmlHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт alumarket.ru На главной странице, 4 картинки сделаны в html5 http://prntscr.com/23u9p3 В ie8 человек как-то водит мышкой и картинки уменьшаются. Потом этот эффект пропадает. http://prntscr.com/23u9uj Надо ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. ИМеется шаблон сайта: http://metcreative.com/demo_viewer/index.php?theme=cacoon Нужно сделать его от и до для нашей компании (ИТ-Консалтинг). Чтобы так же шевелился, менялись картинки и т.д.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно сверстать шаблон под vBulletin из PSD. Чтобы в итоге был красивый форум (резиновый) из предоставленного PSD файла.HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ и макеты прикрепил. В заявке укажите примерные стоимость и сроки.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Ищу верстальщика на долгосрочное сотрудничество. Сайт - www.vegelicacy.com Необходимо: 1) Привести верстку в соответствие со стандартами, html должен проходить валидацию (http://validator.w3.org/). 2) Исправить некорректное отображение элементов в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
На данный момент есть работающий сайт-одностраничник (см. файл «Исходный сайт») – скрипты заказа и воспроизведения видео уже работают. Нужно его дополнить – сделать как в макете (см.файл «ТЗ на сайт»). Макет рисовался без реального ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад