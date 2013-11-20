Улучшение формы заказа

На сайте Jet-s.ru Распложены формы заказа

http://jet-s.ru/index.php/nakrutka-oprosov (например), требуется произвести улучшение формы по описанному тз

http://zalil.ru/34820419 пасс 12341

Улучшить требуется в соотв-ии с описанием, сделать форму сочетающуюся с дизайном сайта. Осушествлять задуманное нужно будет на сайте soc-ip.ru

Исполнитель выбирается в соот-ии с портфолио и отзывам.

Предоположительно улучшение только 1 формы. Возможность остальные подогнать по примеру должна быть, т.к. они отличаются только наименованием услуги и ценой.