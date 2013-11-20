Сверстать одностраничник и залить на хостинг

Свертать сайт на платформе, где есть удобная CRM. Есть готовый дизайн в PSD.

Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются небольшие корректировки в расположение шрифтов и блоков на макете дизайна.

Требуется обеспечить кроссбраузерность для Оперы, Мозиллы, Хрома, Эксплорера и Сафари.

По нажатию кнопок обеспечить открытие поп-а окон.

Требование к CRM- Удобная. По заполнению формы заявки CRM должна отправлять уведомление на эл. почту с инф. о лидах.

Макет и формы здесь https://www.dropbox.com/s/5ujwe5rcrqz8yc4/home.psd