Сверстать одностраничник и залить на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка241 просмотр

Свертать сайт на платформе, где есть удобная CRM. Есть готовый дизайн в PSD.

Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен и хостинг есть. Требуются небольшие корректировки в расположение шрифтов и блоков на макете дизайна.

Требуется обеспечить кроссбраузерность для Оперы, Мозиллы, Хрома, Эксплорера и Сафари.

По нажатию кнопок обеспечить открытие поп-а окон.

Требование к CRM- Удобная. По заполнению формы заявки CRM должна отправлять уведомление на эл. почту с инф. о лидах.

Макет и формы здесь https://www.dropbox.com/s/5ujwe5rcrqz8yc4/home.psd

11 лет назад
acher82
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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