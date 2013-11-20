Нужно срочно за сегодня сверстать одну страницу Просто верстка Пишите ваш скайп Заранее спасибо огромное!
Верстальщик для разной работы
Требуется верстальщик
оплата из расчета 5 уе час труда.
что делать ?
то там подправить то там.
правки все четкие и однозначные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть несколько макетов на верстку. Кому интересно — пишите в личку, скину ссылку. Оплата по факту на вебмани или яндекс.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется функционал примерно такой http://www.bestiphone.ru/ дизайн в серо-жёлтых тонах. предлагайте варианты, скриншоты. Заявки без скрина дизайна не рассматриваются. Без функции магазина.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать макеты к проекту, около 8 страниц + всякие модальные окна к ним и т.п. Более подробно - лично. Не сказать, что макеты простые. Нужна качественная (!) валидная верстка и ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
На сайте Jet-s.ru Распложены формы заказа http://jet-s.ru/index.php/nakrutka-oprosov (например), требуется произвести улучшение формы по описанному тз http://zalil.ru/34820419 пасс 12341 Улучшить требуется в соотв-ии с описанием, сделать форму сочетающуюся с дизайном сайта. Осушествлять ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть недоделанная работа по верстке + натяжке. задача: 1. доверстать страницы в соответствии с файлом.тхт 2. натянуть верстку на wordpress. насколько я понял там работы не много и можно всё сделать ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Здравствуйте ! требуется довольно быстро и валидно сверстать пару элементов из PSD. Меню. на JS + htmlHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт alumarket.ru На главной странице, 4 картинки сделаны в html5 http://prntscr.com/23u9p3 В ie8 человек как-то водит мышкой и картинки уменьшаются. Потом этот эффект пропадает. http://prntscr.com/23u9uj Надо ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. ИМеется шаблон сайта: http://metcreative.com/demo_viewer/index.php?theme=cacoon Нужно сделать его от и до для нашей компании (ИТ-Консалтинг). Чтобы так же шевелился, менялись картинки и т.д.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно сверстать шаблон под vBulletin из PSD. Чтобы в итоге был красивый форум (резиновый) из предоставленного PSD файла.HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад