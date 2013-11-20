Требуется сайт визитка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки179 просмотров

Требуется функционал примерно такой http://www.bestiphone.ru/ дизайн в серо-жёлтых тонах. предлагайте варианты, скриншоты. Заявки без скрина дизайна не рассматриваются. Без функции магазина.

11 лет назад
denname
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка макетов статика html, css3, jquery

    Нужно сверстать макеты к проекту, около 8 страниц + всякие модальные окна к ним и т.п. Более подробно - лично. Не сказать, что макеты простые. Нужна качественная (!) валидная верстка и ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Улучшение формы заказа

    $100

    На сайте Jet-s.ru Распложены формы заказа http://jet-s.ru/index.php/nakrutka-oprosov (например), требуется произвести улучшение формы по описанному тз http://zalil.ru/34820419 пасс 12341 Улучшить требуется в соотв-ии с описанием, сделать форму сочетающуюся с дизайном сайта. Осушествлять ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть верстку на wordpress

    Есть недоделанная работа по верстке + натяжке. задача: 1. доверстать страницы в соответствии с файлом.тхт 2. натянуть верстку на wordpress. насколько я понял там работы не много и можно всё сделать ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Глюк в html5

    Сайт alumarket.ru На главной странице, 4 картинки сделаны в html5 http://prntscr.com/23u9p3 В ie8 человек как-то водит мышкой и картинки уменьшаются. Потом этот эффект пропадает. http://prntscr.com/23u9uj Надо ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт по шаблону

    Добрый день. ИМеется шаблон сайта: http://metcreative.com/demo_viewer/index.php?theme=cacoon Нужно сделать его от и до для нашей компании (ИТ-Консалтинг). Чтобы так же шевелился, менялись картинки и т.д.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать верстку, исправить ошибки

    $50

    Ищу верстальщика на долгосрочное сотрудничество. Сайт - www.vegelicacy.com Необходимо: 1) Привести верстку в соответствие со стандартами, html должен проходить валидацию (http://validator.w3.org/). 2) Исправить некорректное отображение элементов в ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад