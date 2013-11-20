Есть несколько макетов на верстку. Кому интересно — пишите в личку, скину ссылку. Оплата по факту на вебмани или яндекс.
Надо сверстать одну страничку
Нужно срочно за сегодня сверстать одну страницу
Просто верстка
Пишите ваш скайп
Заранее спасибо огромное!
Заявки фрилансеров
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