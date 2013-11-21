Сверстать одну страницу HTML+CSS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок191 просмотр

Необходимо сверстать одну страницу. Есть макет в PSD. В приложении картинка макета.

Один пункт меню ("Наши услуги" в горизонтальном меню должен быть выпадающим. Выпадающее меню сделать средствами CSS.

Сверстать ОДНУ страницу. Подглавные верстать не надо.

Срок - сегодня, очень срочно.

CSSHTML
11 лет назад
NEW_MEDIA
Степан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webdamb
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Артем предложил самый минимальный срок, что было важно. Уложился в него. Все сделано качественно с первого раза. Ни единой доработки не понадобилось. Рекомендую
Степан отличный заказчик, подробно объяснил что и как нужно сделать. Оплата полностью, все в полном объеме. Побольше бы таких заказчиков - рекомендую.

Заявки фрилансеров

webdamb
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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