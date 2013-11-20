Сверстать 13 макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок181 просмотр

Необходимо сверстать 13 макетов. Все етсь в Тз. немного скриптов. Часть скриптов уже есть. Также есть аналог как это реализовать. Начать желательно завтра.

11 лет назад
partner430
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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